В январе Папа Римский просит молиться за мир и монашество
14:43, 03 января 2015Католицизм
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В январе Папа Римский просит Апостольство молитвы молиться за мир и монашество. Такие его молитвенные намерения, сообщает "Радио Ватикана".
Общий: «За то, чтобы люди, принадлежащие к разным религиозным традициям, и все люди доброй воли сотрудничали в содействии миру».
Миссия: «За то, чтобы в течение этого года, те, кто посвятили Богу жизни, монахи и монахини нашли радость подражания Христу и с рвением отдавались служению бедным».
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