В январе Папа Римский просит молиться за мир и монашество

В январе Папа Римский просит Апостольство молитвы молиться за мир и монашество. Такие его молитвенные намерения, сообщает "Радио Ватикана".

Общий: «За то, чтобы люди, принадлежащие к разным религиозным традициям, и все люди доброй воли сотрудничали в содействии миру».

Миссия: «За то, чтобы в течение этого года, те, кто посвятили Богу жизни, монахи и монахини нашли радость подражания Христу и с рвением отдавались служению бедным».