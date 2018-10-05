В УГКЦ провели тренинги для священников по противодействию греху коррупции

В рамках реализации пасторальной программы по противодействию греху коррупции, утвержденной Синодом епископов Киево-Галицкого Архиепископства УГКЦ, в Одесском и Крымском экзархатах УГКЦ состоялся тренинг для духовенства, посвященный рассмотрению темы коррупции и способов противодействия ей.

На тренингах были рассмотрены различные проявления коррупции, а также рассматривали задачи и роль пастырей, в частности, практические моменты в душпастырстве в отношении проповедничества, исповеди, катехизической и других видов деятельности. Об этом сообщает Информационная служба Центра противодействия коррупции УГКЦ на своей странице в фейсбук.

Уже проведено более 15 подобных встреч духовенства, монашества и мирян по всей Украине. И в дальнейшем такие встречи будут проводиться в каждой епархии и экзархате УГКЦ с целью поощрить всех к активной позиции не молчать о грехе коррупции и активно противодействовать любым его проявлениям.

Центр противодействия коррупции УГКЦ создан согласно решению Синода Епископов Киево - Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ и призван реализовывать пасторальную программу по противодействию коррупции.