Папская Академия представила рекомендации по паллиативной опеке

«Новая культура паллиативной опеки: Белая книга – рекомендации для труда» – такое название получила пресс-конференция, организованная в конце сентября Папской Академией «За жизнь», во время которой были представлены рекомендации, опубликованные в «Журнале паллиативной медицины» (Journal of Palliative Medicine).

Папская Академия «За жизнь» представила первый важный результат международного проекта «Pal-Life», основанный 2017 года при поддержке Папы Франциска, сообщает Vatican News.

Ватиканская Дикастерия представила документ, в котором собраны рекомендации, направленные на распространение качественной культуры паллиативного лечения в мире.

Над редактированием рекомендаций работали 13 специалистов, являющихся выдающимися представителями данной сферы, которые разработали глобальную стратегию для различных заинтересованных групп, привлеченных к развитию паллиативной опеки во всем мире.

Сегодня в мире 40 миллионов людей нуждаются в паллиативной опеке и эта цифра будет расти из-за старения населения и продолжительности хронических и инфекционных заболеваний.

Рекомендации, приведенные в Белой книге, обращены к разным участкам, связанным с опекой человеческим здоровьем: например, университетам советуют предусмотреть обязательные учебные курсы по паллиативной опеке; в рекомендациях фармацевтам речь идет об экономически доступных медикаментах; профессиональные ассоциации должны влиять на политические решения на национальном и международном уровнях; средства массовой информации призваны способствовать «культуре сознания относительно заболевания на его завершающей стадии и роли паллиативной опеки»; а в рекомендациях, обращенных к больницам, речь идет о создании доступа к основным лекарствам.