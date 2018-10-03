Католическое церковное движение Opus Dei отметило свое 90-летие

Во вторник, 2 октября, исполнилось 90 лет Прелатуре Святого Креста и Дела Божия («Opus Dei») — католическому церковному движению, основанному в 1928 г. испанским священником Хосемарией Эскривой де Балагер, причисленным к лику святых 6 октября 2002.

В настоящее время это движение представлено в 80-ти странах мира и насчитывает в своих рядах порядка 90 тысяч членов, сообщает «Сибирская католическая газета» со ссылкой на Vaticannews.

Примерно 98% из их числа — миряне, стремящиеся к святости через добросовестное исполнение своих повседневных семейных и профессиональных обязанностей, творящие, по словам св. Эскривы, «высокую поэзию из прозы обыденности».

Движение «Opus Dei» действует через широкую сеть своих учреждений: школ, больниц, университетов, центров профессиональной подготовки, а также культурных и благотворительных фондов, центров по подготовке к браку и оказанию помощи семьям. В 1982 г. Папа Иоанн Павел II присвоил ему статус персональной прелатуры. В настоящее время прелатуру возглавляет третий по счету преемник св. Хосемарии Эскривы, испанский священник Фернандо Окарис Бранья.