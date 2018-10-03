Биограф Папы Римского рассказал о быте Главы РКЦ

Швейцарский журналист, писатель, биограф Арно Беда рассказал, что Папа Римский Франциск живет достаточно просто.

Об этом, как сообщает Newsone.ua, он рассказал в интервью Алесе Бацман в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Беды, после избрания Папа отказался жить в апартаментах, выходящих на площадь Святого Петра в Ватикане.

"В этих комнатах много дорогой мебели, золота, на стенах - произведения Микеланджело и Рафаэля, старинная обстановка, стоимость которой не поддается оценке. Он сказал: "Нет, ни в коем случае". Сразу после избрания лимузин ждал его около Сикстинской капеллы. А он уехал на автобусе в небольшой пансион Святого Марка, и заявил, что хочет там жить. И он живет на втором этаже этого особняка для престарелых священников и монахинь, в небольшой комнате, которую можно назвать junior suite. Спальня и небольшой кабинет. Его охраняют двое швейцарских гвардейцев. Мне посчастливилось несколько раз обедать на первом этаже пансиона.

Я видел, как Папа сам накладывает себе салаты, сам разогревает пасту в микроволновке. Совершенно по-простому", - рассказал писатель.