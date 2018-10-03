В Днепре на выставке покажут реликвии епископа УГКЦ Андрея Шептицкого

Сегодня, 4 октября, в Днепре откроется выставка, посвященная епископу УГКЦ, митрополиту Галицкому и меценату Андрею Шептицкому.

Как сообщает "Днепроград" со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook, выставка - это совместная работа Львовского музея истории религии, музея Митрополита Андрея Шептицкого Львовской архиепархии УГКЦ и частной коллекции "Студион".

Как отмечается, днепрянам будут представлены интересные экспонаты, настоящие реликвии, чтобы глубже раскрыть личность Шептицкого.

«Выставка впервые покидает пределы Львова. Она странствует к нашему городу Днепр на Сичеславщине. Ее стоит посетить», - подчеркнул уникальность музейного проекта участник историко-исследовательского клуба "Перысичень" и член и один из инициаторов создания Попечительского Совета Мемориального дома-музея академика Яворницкого Юрий Фоменко на своей странице в Facebook.

Выставка откроется в Мемориальном доме-музее академика Яворницкого. Открытие в 16.00. Экспозиция продлится до 10 декабря по графику работы музея.