Католики в Украине инициируют #rosarychallenge, чтобы молиться за единство Церкви

Католики в Украине поддержали просьбу Папы Франциска об усиленной молитве.

Сестра Эдита Мария Улман из Миссионерского Ордена Сестер Служительниц Святого Духа из Хмельницкого инициировала #RosaryChallenge в ответ на этот призыв. Присоединиться к инициативе приглашены все люди доброй воли, независимо от конфессиональной принадлежности, сообщает "Католический медиа-центр".

#RosaryChallenge – это знак единства людей в желании побеждать зло добром, конкретными делами милосердия.

Условия #RosaryChallenge, которые участники передают своим друзьям в соцсети Facebook и Instagram:

1. Молитва за единство Церкви – по крайней мере один десяток Розария ежедневно (1 «Отче наш» + 10 «Богородице Дево»).

2. Добрый поступок.

3. Видео (фото) личного Розария.

4. Приглашение для трех друзей.

Эта инициатива католиков в Украине – знак солидарности с Папой Франциском, который просит всех верующих мира молиться, «чтобы Пречистая Дева Мария взяла Церковь под Свой покров, чтобы защитила ее от напастей лукавого, великого обвинителя, и помогала ей все больше осознавать проступки, ошибки и злоупотребления, совершенные сегодня и некогда, и без колебаний бороться, чтобы зло не победило».