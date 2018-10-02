Издано толкование «Отче наш», которое может принадлежать авторству святого Франциска Ассизского
20:28, 02 октября 2018Католицизм
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Базилика святого Франциска в Ассизи / vaticannews.va
В итальянском издательстве «Сан Паоло» вышло двуязычное «Толкование на ʺОтче нашʺ», приписываемое святому Франциску Ассизскому.
Куратор издания – французский исследователь Доминик Пуарель, сообщает Vatican News.
В предисловии к тексту отмечается, что его характеризует «беспрецедентный метод экзегезы, превращающий толкование в своеобразное театральное действие, в котором Сам Христос обращается к верным и сурово обличает их, поскольку своими делами они предают произносимые ими слова ʺОтче нашʺ».
Кроме того, отмечается в предисловии, в тексте твердое порицание чередуется с проявлениями величайшей мягкости. Именно это наводит на мысль об авторстве текста, поскольку соответствует описаниям первых агиографов святого Франциска.
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