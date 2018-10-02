В Ватикан на Синод впервые приедут два епископа из КНР

Впервые на Синод приедут два епископа из КНР: их участие стало возможным благодаря подписанию Временного соглашения между Святым Престолом и Китаем.

Как сообщает Радио Ватикана, в Зале печати Святого Престола 1 октября состоялась презентация XV Генеральной ассамблеи Синода епископов. Генеральный секретарь Синода кардинал Лоренцо Балдиссери сообщил, что в ассамблее примут участие 267 иерархов. 34 молодых человека в возрасте от 18 до 29 лет будут присутствовать в качестве слушателей.

В ходе пресс-конференции был представлен также документ «Руководство по проведению ассамблей Синода и по деятельности Генерального секретариата Синода епископов», составленный в соответствии с 26-й статьей апостольской конституции Папы Франциска «Episcopalis communio».