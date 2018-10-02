Папа Римский призвал не делить людей на "своих" и "чужих"

Папа Римский призвал следовать Христу, перестав мыслить категориями "друг-враг", "мы-они", "свой-чужой", поскольку Бог проявляет Себя и действует самым неожиданным образом и через людей, которые могут не принадлежать к нашему кругу.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

Папа Римский сказал, что следует учиться у Иисуса "быть внимательнее к подлинности добра, красоты и истины, которые совершаются, а не к имени и происхождению того, кто их совершает, продолжил Папа. Мы должны стремиться, подражая Иисусу, быть открытыми к свободе Духа Божия, Который в Своем действии не ограничен никакими преградами".

Папа предостерег от «боязни конкуренции», присущей христианским общинам всех времен, не исключая нашего времени.

«Это форма самореференции. Более того, именно в этом кроется корень прозелитизма. Церковь растет не через прозелитизм, она растет через привлечение, то есть через свидетельство, данное людям силой Святого Духа», - сказал он.