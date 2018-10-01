Глава УГКЦ примет участие в Папском Синоде

Глава Украинской Греко-Католической Церкви 6 октября в Риме примет участие в XV Обычной общей ассамблее Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания».

В работе Ассамблеи примет также участие владыка Браен (Байда), которого Синод епископов УГКЦ избрал делегатом от УГКЦ, сообщает сайт УГКЦ.

«Через несколько дней я отбываю в Рим, чтобы принять участие в Папском Синоде, на который Святейший Отец созывает епископов со всего мира. Мы будем искать способ, как нам лучше сегодня свидетельствовать о вере и передать ее молодым людям. Будем размышлять, как нам сегодня не стыдиться нашего Спасителя перед этим родом прелюбодейным и грешным», – сообщил глава УГКЦ во время 23-го Международного паломничества в Погоне на Прикарпатье 30 сентября.

В проповеди во время литургии глава УГКЦ попросил помолиться за папу Франциска. «В эти последние дни я имел возможность с ним молиться и он призвал всю Вселенскую Церковь в октябре молиться на четках. Мы знаем, как сегодня отовсюду дьявол лично атакует Святейшего Отца. Он нуждается в нашей молитве, в нашей помощи, солидарности и единстве. А кто, как не мы, Украинская Греко-Католическая Церковь, до сих пор на своем теле носит раны мученичества за верность преемнику апостола Петра, должны на это ответить», – отметил предстоятель УГКЦ.