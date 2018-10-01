Папа Римский призвал полицейских прийти на помощь тем, кто вынужден начинать с нуля

В праздник святого Архангела Михаила, покровителя сил правопорядка, Папа Римский встретился в ватиканском Зале Павла VI с семью тысячами представителей Итальянской ассоциации государственной полиции по случаю 50-летия со дня её основания.

В обращении к полицейским Папа Римский отметил, что современное общество особо нуждается в тех, кто может прийти на помощь самым уязвимым, сообщает Радио Ватикана.

«Всякая несправедливость поражает прежде всего наибеднейших, тех, кого по различным причинам можно назвать ‘последними’. Последние в нашем мире – это те, кто покидают свои землю из-за войны и нищеты, кто в новой ситуации вынуждены начинать с нуля. Последние – это те, кто потерял дом и работу, кому трудно содержать семью; это больные и отверженные, жертвы несправедливости и надругательства. Вы близки к ним, когда предотвращаете преступления и привлекаете к ответственности виновников насилия и обмана; когда жертвуете временем и силами ради воспитания молодёжи и охраны школ, когда защищаете улицы и художественное наследие; когда организуете конференции и способствуете более активной и сознательной гражданской позиции», – подчеркнул Папа.

Он выразил признательность членам итальянской ассоциации за их широкое участие в социальной жизни.