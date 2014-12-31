Папа Франциск: Иисус сближает разные поклонения и объединяет семьи

«Иисус есть Тот, Кто сближает разные поклонения. Он является источником любви, которая объединяет семьи и людей, побеждая любое недоверие, преодолевая каждую изоляцию, любое расстояние. Хорошие отношения между молодыми и пожилыми являются решающим для развития гражданского и церковного общества», - подчеркнул Папа Франциск во время молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 28 декабря, обращаясь к десяткам тысяч паломников на площади святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

В этот день Римско-католическая церковь отмечала праздник Пресвятой Семьи, и Святейший Отец обратился к чтению из Евангелия, которое представляет Пресвятую Богородицу и святого Иосифа, когда на сороковой день после рождения Иисуса Христа они пришли к Иерусалимской святыне, чтобы по закону Моисея, пожертвовать Господу первородного сына. Ребенок Иисус стал причиной необычной встречи молодой пары с двумя старцами, которые узнали в новорожденном Ребенке Мессию, Спасителя мира.

Папа Франциск подчеркнул, что Пресвятая Семья из Назарета оставила нам, прежде всего, послание веры. Младенец Иисус вместе со Своей Матерью Марией и святым Иосифом является простым, но в то же время сияющим образом семьи. От них исходит свет милосердия и спасения для всего мира, свет правды для каждого человека, для всего человеческого рода и отдельных семей.

«Это свет, который исходит от Пресвятой Семьи, поощряет нас дарить человеческое тепло в тех семейных ситуациях, в которых по разным причинам не хватает мира, не хватает слаженности, прощения. Мы солидарны с семьями переживающими трудные ситуации по поводу болезней, безработицы, дискриминации, необходимости эмигрировать», - подчеркнул Святейший Отец.