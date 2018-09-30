Папа Римский призвал молиться на четках за Церковь, чтобы защитить ее от дьявола

Папа призывает в октябре молиться на четках за Церковь.

Ватиканский пресс-центр сообщил о призыве Папы Франциска ко всем верующим в течение октября ежедневно молиться на четках за Церковь, пишет Vatican News.

Святейший Отец Франциск приглашает всех верных во всем мире ежедневно молиться Святым Розарием на протяжении октября, испрашивая заступничества Богородицы и Архангела Михаила, дабы защитить Церковь от дьявола, который постоянно стремится разделить нас с Богом и между собой.

Накануне отъезда в Прибалтику Папа Франциск встретился с директором Всемирной сети молитвы о Папе священником Фредериком Форносом и обратился к нему с просьбой распространить этот призыв к молитве. Папа просит завершать Розарий молитвой «Под твою защиту прибегаем» и молитвой Святому Архангелу Михаилу, защитнику в борьбе против зла (ср. Откр 12,7-12): «Святой Михаил Архангел, защити нас в бою, от бесчинств и козней диавола будь нам защитой. Да явит Свою власть над ним Бог, смиренно молим. Ты же, князь войска небесного, сатану и с ним духов злых, на погибель душам в мире рыщущих, богоданной своею отвагою да низвергнешь во ад. Аминь».