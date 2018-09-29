Во Львове пройдет общегородское шествие УГКЦ

По улицам Львова 7 октября пройдет уже традиционное общегородское Шествие УГКЦ, на которую приглашены духовенство, миряне, общественные и религиозные организации, представители власти, образовательной и культурной среды города, и все люди доброй воли.

Молитвенное шествие начнется у храма Архистратига Михаила (вул. Винниченко, 22), пройдет по центральным улицам города и завершится у подножия памятника праведному митрополиту Андрею. Об этом сообщает "Католический обозреватель".