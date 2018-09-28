Ватикан выступил за запрет ядерного оружия
Необходимы дополнительные усилия, чтобы освободить мир от атомного кошмара: с таким призывом архиепископ Пол Ричард Галлахер обратился на ассамблее ООН в Нью-Йорке по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Об этом сообщает Радио Ватикана.
«Мы не должны примиряться с идеей, что нынешние угрозы миру и международной безопасности не позволяют осуществить ядерное разоружение, – подчеркнул ватиканский иерарх. – Ядерное оружие делает мир более опасным».
Представитель Святейшего Престола отметил, что политика ядерного вооружения «противоречит духу и целям Организации Объединенных Наций», поскольку «мир между народами и стабильность не могут быть основаны на взаимно гарантированном уничтожении или угрозе полного уничтожения», сказал монс. Галлахер.
Архиепископ призвал государства присоединиться – как уже сделал Ватикан – к Договору о запрещении ядерного вооружения, а также поддержать вступление в силу Договора о полном запрещении ядерных испытаний, чтобы прекратить разработку ещё более смертоносного оружия.