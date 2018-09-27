Украинский католический университет проведет дискуссию, посвященную миссии женщины в Церкви
10:14, 27 сентября 2018Католицизм
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Во Львове проведут дискуссию «Женщина в Церкви: функции, миссия, служение» / religion.in.ua
Сегодня, 27 сентября, во Львове в Парковой аудитории Центра Шептицкого Украинского католического университета (УКУ) состоится беседа-дискуссия «Женщина в Церкви: функции, миссия, служение».
Об этом сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Leopolis.news.
Мероприятие состоится в партнерстве общегородского проекта «Духовное величие Львова» и Духовно-пасторального отдела УКУ. Организаторы уже обнародовали имена спикеров и темы докладов.
Среди тем дискуссии: «Образ женщины в Священном Писании»; «Служение Жизни как вызов, задача, призвание»; «Женщина в Церкви: между мифами и реальностью».
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