Ватикан объяснил МИД свою позицию относительно церковной ситуации в Украине

Коммуникат Апостольской Нунциатуры в Украине заявил, что новость, распространенная МИД Украины о поддержке Ватиканом автокефалии, требует частичного исправления.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Нунциатуры.

Частично исправляя новость, которую вчера дал правительственный источник, где говорится о встрече между Архиепископом Полом Ричардом Галлагером, Секретарем Отдела Отношений с Государствами и господином Павлом Климкиным, Министром Иностранных Дел Украины, Апостольская Нунциатура в Украине заявила о том, что "еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопросы создания единой Украинской Православной Поместной Церкви является внутренним вопросом Православной Церкви, относительно которого Святой Престол не давал и не намерен где-либо давать никакой оценки".