В дрогобычском костеле открыли постоянно действующую выставку икон Пресвятой Богородицы

В башне-колокольне храма Святого Варфоломея в Дрогобыче открыли постоянную выставку икон Пресвятой Богородицы.

На выставке представлены иконы Пресвятой Богородицы и артефакты времен подполья церкви в Дрогобыче, среди которых — две иконы Иисуса и Марии в украинской форме, которые переданы из дома покойного отца Ивана Гринчишина. Об этом сообщает сайт Львовской архиепархии РКЦ.

В открытии 20 сентября принял участие архиепископ Мечислав Мокшицкий, представители духовенства Украинской Греко-Католической Церкви и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Также к мероприятию присоединились городской голова Дрогобыча Тарас Кучма и Генеральный консул Республики Польша во Львове Рафал Вольский.

Чтобы оборудовать помещение для выставки, отремонтировали башню-колокольню.

На открытии выступила хоровая капелла «Гаудеамус».

Мероприятие состоялось в рамках празднования 927-й годовщины от основания Дрогобыча.