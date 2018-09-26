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В дрогобычском костеле открыли постоянно действующую выставку икон Пресвятой Богородицы

20:46, 26 сентября 2018
Католицизм
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Мероприятие состоялось в рамках празднования 927-й годовщины от основания Дрогобыча / drohobych-rada.gov.ua

На выставке представлены иконы Пресвятой Богородицы и артефакты времен подполья церкви в Дрогобыче, среди которых — две иконы Иисуса и Марии в украинской форме, которые переданы из дома покойного отца Ивана Гринчишина. Об этом сообщает сайт Львовской архиепархии РКЦ.

/ drohobych-rada.gov.ua

В открытии 20 сентября принял участие архиепископ Мечислав Мокшицкий, представители духовенства Украинской Греко-Католической Церкви и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Также к мероприятию присоединились городской голова Дрогобыча Тарас Кучма и Генеральный консул Республики Польша во Львове Рафал Вольский.

/ drohobych-rada.gov.ua

Чтобы оборудовать помещение для выставки, отремонтировали башню-колокольню.

На открытии выступила хоровая капелла «Гаудеамус».

Мероприятие состоялось в рамках празднования 927-й годовщины от основания Дрогобыча.

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