Папа Римский объяснил причины подписания Временного соглашения с КНР

Папа Римский 26 сентября обнародовал послание католикам Китая и Вселенской Церкви, в котором объясняет причины подписания Временного соглашения с Китайской Народной Республикой о назначении епископов: содействие евангельскому благовестию и достижение единства в католической общине.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа заверяет китайских католиков в своей ежедневной молитве, и подчёркивает, что подписание соглашения стало необходимым ответом на противоречивые и приносящие раздор голоса о настоящем и будущем католических общин в Китае.

Временное соглашение является «плодом долгого и непростого институционального диалога между Святейшим Престолом и правительственными властями Китая, который был начат Иоанном Павлом II и продолжен Папой Бенедиктом XVI». Это процесс направлен на реализацию духовной и пастырской миссии Церкви, а именно на «поддержку и продвижение евангельской проповеди, а также на достижение и укрепление полного и зримого единства католической общины в Китае». И первой задачей было решение вопроса о назначении поместных епископов – хранителей подлинности веры и гарантов церковного единства.