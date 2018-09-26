Во Львове продолжается католический форум для монахов

В течение 26-28 сентября во Львове проходит медиа-форум для монахов «Монашеская жизни в эпоху цифровой культуры».

В форуме принимают участие около 150 человек, представители греко-католических и римо-католических мужских и женских монашеских конгрегаций Украины, сообщает информационный ресурс УГКЦ.

Спикерами мероприятия являются эксперты по коммуникации, журналисты, маркетологи из Италии, Германии и Украины. В этом году основной акцент направлен на тему коммуникации, в частности через СМИ и социальные сети.

Докладчики будут обсуждать актуальные проблемы мирового и украинского медиа-пространства. Ежедневно слушатели форума смогут принять участие в секциях по интересам, работать в группах, будут дискутировать.

Завершится форум в пятницу итоговым круглым столом «Церковь и СМИ: есть ли шанс на взаимодействие?» с участием светских журналистов, специалистов по коммуникации и духовенства.