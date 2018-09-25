Католическая церковь Германии извинилась за более 3,5 тысячи сексуальных преступлений против детей

В период с 1946 по 2014 годы было задокументировано всего 3677 случаев сексуальных домогательств в отношении детей и подростков в немецкой католической церкви.

Об этом говорится в опубликованных во вторник, 25 сентября, результатах исследования, проведенного по заказу Конференции немецких епископов. Об этом сообщает DW.

Кардинал немецкой католической церкви и глава Конференции немецких епископов Рейнхард Маркс (Reinhard Marx) извинился за то, что католическая церковь допустила эти случаи сексуальных домогательств и за ту боль, которые они причинили.

"Слишком долго в этой церкви злоупотребления отбрасывались, игнорировались и скрывались. За этот провал и за всю боль я прошу о прощении", - сказал Маркс.

Исследователи проанализировали 38 156 документов из 27 немецких епархий и обнаружили 1670 священников (4,4 процента от общего количества), в отношении которых были подозрения в преступлениях в отношении несовершеннолетних. Но, по мнению исследователей, эти данные являются лишь "верхушкой айсберга", и на самом деле проблема намного масштабнее.

Большинство обвиняемых (54 процента) подозреваются в преступлениях относительно одной жертвы, однако в более 42 процентах случаев речь идет о нескольких жертвах. Почти 63 процента пострадавших от домогательств - мужского пола. Трое из четырех пострадавших находились в церковном подчинении тех, кого обвинили в домогательствах: например, речь идет об учащихся и учителях в рамках религиозных курсов.

В исследовании отмечается, что пострадавшие от домогательств часто страдают от последствий преступлений в течение десятилетий после того, как они становятся жертвами.