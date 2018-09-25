В УГКЦ провели тренинги «по противодействию греху коррупции»

В Черновицкой епархии, Тернополе, Луцком экзархате и Сокальско-Жовковской епархии УГКЦ состоялись формационные тренинги для священников и мирян в рамках реализации пасторальной программы по противодействию греху коррупции, утвержденной Синодом епископов Киево-Галицкого Архиепископства УГКЦ.

Об этом сообщает "Католический обозреватель".

17 сентября в Черновцах, 18 сентября в Луцке и 24 сентября в Жовкве состоялось формационные тренинги для священников, которые осуществлял глава Центра противодействия коррупции УГКЦ Петр Дарморис.

На встрече в Луцке Владыка Иосафат (Говера) подчеркнул, что для священников важно ориентироваться в этой теме, чтобы давать адекватные ответы на те проблемные ситуации, с которыми обращаются люди. Поэтому на тренингах участники подробно рассматривали различные проявления коррупции - механизмы взяточничества, вымогательства, мошенничества, тайного сговора, отмывание денег, злоупотребление служебным положением, кумовство и другие виды коррупционных действий.

Каждое из перечисленных явлений участники рассматривали на конкретных примерах, которые встречаются в повседневной жизни на бытовом уровне, с целью поиска причин коррупционного поведения и одновременно для поиска решений для противодействия этому злу.

Особое внимание во время тренинга было уделено практическим моментам в душпастырской деятельности священников, в частности относительно исповеди, проповедничества, катехизации и других форм и способов пастырского служения.

В эти же дни, 17 сентября, подобная встреча состоялась для мирян Прихода Всех Святых Украинского Народа УГКЦ в городе Тернополь. Слушатели - представители самых различных институтов, узнали: какими методами бороться с коррупцией и можно ли ее преодолеть.

Такие встречи будут проводиться и в дальнейшем в каждой епархии и экзархате УГКЦ для духовенства и монашества, а также для мирян с целью поощрить их к активной позиции не молчать о грехе коррупции и активно противодействовать любым его проявлениям.