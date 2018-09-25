Папа Римский призвал людей пожилого возраста быть образцом выносливости и надежды

В рижском кафедральном соборе святого Иакова, построенного в 1203 году, который внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО, Папа Римский встретился с пожилыми людьми.

Как сообщает Радио Ватикана, среди них было немало тех, кто пережил Вторую мировую войну, как и тех, которые, по словам Папы «пережили времена господства атеистической идеологии со всеми ее угрозами, политическими репрессиями, преследованиями и ссылками за веру в Христа».

Папа Франциск призвал пожилых людей не поддаваться унынию, не терять выносливости и надежды.

«Будьте в ваших семьях и на родине образцами этих двух наставлений: выносливости и надежды, будучи погруженными в терпение. Таким образом, вы и в дальнейшем будете строителями своего народа», – подчеркнул Папа.

«Вы так много пережили, не забывайте, что вы – корни народа, корни молодых побегов, которые должны расцвести и принести плоды. Защищайте это корни, поддерживайте их живыми, чтобы дети и молодежь привились к ним и поняли, что все цветы на дереве происходят от того, что есть под землей», - сказал он.