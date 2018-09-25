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Папа Римский сегодня прибыл в Эстонию

14:41, 25 сентября 2018
Католицизм
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Папа Римский прибыл в Эстонию / vaticannews.va

Представители волонтеров подарили Папе Римскому памятный подарок, и после прохождения мимо почетной стражи и приветствия делегаций он поднялся на борт самолета авиакомпании «airBaltic», которым улетел в Эстонии, сообщает Радио Ватикана.

В международном аэропорту Таллинна Главу Католической Церкви встретила Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, но официальная церемония приветствия состоялась в Президентском Дворце и была совмещена с визитом вежливости к Главе Государства.

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