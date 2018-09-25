Папа Римский сегодня прибыл в Эстонию

Утром 25 сентября в международном аэропорту Вильнюса состоялась церемония прощания с участием Президента Литвы Дали Грибаускайте.

Представители волонтеров подарили Папе Римскому памятный подарок, и после прохождения мимо почетной стражи и приветствия делегаций он поднялся на борт самолета авиакомпании «airBaltic», которым улетел в Эстонии, сообщает Радио Ватикана.

В международном аэропорту Таллинна Главу Католической Церкви встретила Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, но официальная церемония приветствия состоялась в Президентском Дворце и была совмещена с визитом вежливости к Главе Государства.