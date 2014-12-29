В целях экономии средств на производстве пергаментной бумаги для благословений понтифика Ватикан перейдет на электронную форму составления документов.

С 1 января документы, продаваемые верующим по всему миру, будут составляться на компьютере. Капеллан Папы Римского намерен остановить ручное изготовление пергаментных бумаг с благословениями по случаю золотой свадьбы, венчания или крещения.

У перехода на новый вид выпуска благословений Папы есть и негативная сторона. Без работы рискуют остаться 500 мастеров, задействованных в производстве пергамента.

MIGnews.com