В Одессе открыли памятник святому Шарбелю

В субботу, 22 сентября, в паллотинском приходе Матери Божьей Фатимской в Одессе на Таирове произошло знаменательное событие – открытие и освящение памятника святому Шарбелю.

Об этом сообщает сайт «Костелы и каплицы Украины».

Мессу возглавил епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Ян Собило, который и освятил памятник. Присутствовали местные прихожане, гости, представители ливанской маронитской общины в Украине.

В 2016 году по благословению епископа Яна Собило было издано на украинском языке в переводе главы маронитской общины в Украине Элиаса Сассина книгу маронитского отца Ханны Искандара «Слово святого Шарбеля», сообщает издание.