В Одессе открыли памятник святому Шарбелю
20:16, 24 сентября 2018Католицизм
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В Одессе открыли памятник святому Шарбелю / rkc.in.ua
В субботу, 22 сентября, в паллотинском приходе Матери Божьей Фатимской в Одессе на Таирове произошло знаменательное событие – открытие и освящение памятника святому Шарбелю.
Об этом сообщает сайт «Костелы и каплицы Украины».
Мессу возглавил епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Ян Собило, который и освятил памятник. Присутствовали местные прихожане, гости, представители ливанской маронитской общины в Украине.
В 2016 году по благословению епископа Яна Собило было издано на украинском языке в переводе главы маронитской общины в Украине Элиаса Сассина книгу маронитского отца Ханны Искандара «Слово святого Шарбеля», сообщает издание.
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