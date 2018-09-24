Во Львове на Форуме издателей презентовали книгу Любомира Гузара "О грехах и добродетелях"

В воскресенье, 23 сентября, в рамках 25-го ежегодного Форума издателей во Львове презентовали последнюю книгу Блаженнейшего Любомира (Гузара) "О грехах и добродетелях", которую он написал в конце своей жизни.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, презентация книги прошла с участием составителей книги и представителей Церкви. На мероприятии также было около двадцати детей-художников, которые создали иллюстрации к изданию в рамках конкурса.

"На протяжении написания книги я приходила на встречи с автором. Во время этих мероприятий я открыла Блаженнейшего Любомира по-другому, по-новому. Однако я также открывала и себя. Я думала о том, как я общаюсь со своими родными, как часто допускаю эти грехи, о которых он говорил каждый день?!", - сказала составитель книги Оксана Климончук.

В целом в книжке автор обращает внимание на качество моральных принципов в жизни человека и общества.