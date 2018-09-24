В Вильнюсе Папа Римский посетил Музей оккупации и освободительной борьбы

Второй день Апостольской поездки Папы Римского в страны Балтии 23 сентября завершился почитанием жертв тоталитарных режимов.

После встречи с духовенством, монашествующими и семинаристами Литвы, которая состоялась в кафедральном соборе Каунаса, он отправился в Вильнюс, где по дороге к Музею оккупации и и освободительной борьбы остановился возле монумента жертвам вильнюсского гетто, сообщает Радио Ватикана.

Главу Католической Церкви встретила Президент Литвы Далия Грибаускайте. Папа положил возле памятника букет желтых роз и провел несколько минут в молчаливой молитве.

Чествование состоялось в День жертв геноцида евреев, который в Литве отмечается именно 23 сентября в память о закрытии (23 сентября 1943 г.) гетто в Вильнюсе было одним из крупнейших в Европе.

Папу встретил директор музея. Учитывая частный характер визита, посетители вошли в музей через боковой вход. Главу РКЦ сопровождал вильнюсский архиепископ и другой епископ, который пережил преследования. Епископ Рима посетил несколько бывших тюремных камер, комнату расстрелов и зажег свечу в память о погибших и замученными в этих стенах.

После посещения мемориала Папа прибыл к расположенному поблизости памятнику жертвам оккупации и павшим за свободу.