На встречу с Папой Франциском в Каунасе собралось около ста тысяч литовцев

Более 100 000 верующих утром воскресенья собралось в каунасский парк Сантакос, чтобы принять участие в богослужении, которое провел Папа Римский Франциск.

Прибывшего в Каунас под песнопения в открытом папамобиле понтифика толпа встретила, махая флагами Литвы и Ватикана, сообщает DELFI.lt.

С раннего утра на площади демонстрировались документальные фильмы, верующие делились своими свидетельствами. Для освещения мероприятия прибыло около 200 зарубежных журналистов, ночь в двенадцати школах Каунаса провели 1400 пилигримов из Украины, Беларуси, Польши, Латвии и России.

25 лет назад, спустя три года после восстановления независимости Литвы, в каунасском парке Сантакос служил Папа Римский Иоанн Павел II.