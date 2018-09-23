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На встречу с Папой Франциском в Каунасе собралось около ста тысяч литовцев

17:05, 23 сентября 2018
Католицизм
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Понтифика толпа встретила, махая флагами Литвы и Ватикана / delfi.lt

Более 100 000 верующих утром воскресенья собралось в каунасский парк Сантакос, чтобы принять участие в богослужении, которое провел Папа Римский Франциск.

Прибывшего в Каунас под песнопения в открытом папамобиле понтифика толпа встретила, махая флагами Литвы и Ватикана, сообщает DELFI.lt.

/ delfi.lt

С раннего утра на площади демонстрировались документальные фильмы, верующие делились своими свидетельствами. Для освещения мероприятия прибыло около 200 зарубежных журналистов, ночь в двенадцати школах Каунаса провели 1400 пилигримов из Украины, Беларуси, Польши, Латвии и России.

/ delfi.lt

25 лет назад, спустя три года после восстановления независимости Литвы, в каунасском парке Сантакос служил  Папа Римский Иоанн Павел II.

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