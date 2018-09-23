Ватикан подписал соглашение с КНР о назначении епископов

В рамках диалога между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой, который уже долгое время ведётся для обсуждения церковных вопросов общего интереса и для углубления взаимопонимания, 22 сентября в Пекине состоялась встреча заместителя секретаря Святейшего Престола по связям с государствами монс. Антуана Камиллери и заместителя министра иностранных дел Китайской Народной Республики Вана Чао.

В ходе встречи главы делегаций Ватикана и Китая подписали Временное соглашение о назначении епископов, сообщает Vatican News.

Документ является результатом постепенного и взаимного сближения, длительного процесса взвешенных переговоров; одним из пунктов соглашения является систематическая оценка его осуществления. Договорённость касается назначения епископов, что имеет важное значение для жизни Церкви и создаёт условия для более широкого сотрудничества на двустороннем уровне.

На встрече в Пекине стороны выразили надежду, что подписанное соглашение будет способствовать плодотворному и дальновидному процессу институционального диалога и внесёт положительный вклад в жизнь Католической Церкви в Китае, на благо китайского народа и мира во всём мире.