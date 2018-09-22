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В Зарванице началось военное паломничество УГКЦ

22:06, 22 сентября 2018
Католицизм
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Лозунг паломничества - «Благодарю Бога, которому служу» / te-rada.org

Нынешнее паломничество военных является юбилейной – в десятый раз к Марийскому духовному центру помолиться к чудотворной иконе Зарваницкой Божьей Матери прибыли военнослужащие и члены их семей, ветераны войны и участники боевых действий в зоне проведения АТО, ООС, военные медики, семьи погибших, представители общественных ветеранских и молодежных военно-патриотических организаций, курсанты и лицеисты военно-учебных заведений почти из всех регионов Украины в сопровождении своих военных капелланов. Об этом сообщает официальный сайт Тернопольского областного совета.

/ te-rada.org

Лозунг этого паломничества - «Благодарю Бога, которому служу». В Зарваницу прибыло более 4 тысяч паломников. Совместно со священнослужителями, капелланами, с военными оркестрами они прошли от приходской церкви, где хранится чудотворная икона Зарваницкой Божьей Матери, к Марийскому духовному центру.

/ te-rada.org

Шествие возглавлял главный военный епископ УГКЦ – руководитель департамента военного капелланства Патриаршей Курии УГКЦ, владыка Михаил Колтун.

/ te-rada.org

На пути колонна остановилась у памятника борцам за волю Украины, к подножию которого возложили цветы владыка и глава области Виктор Овчарук.

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