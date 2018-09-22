В Зарванице началось военное паломничество УГКЦ.

Нынешнее паломничество военных является юбилейной – в десятый раз к Марийскому духовному центру помолиться к чудотворной иконе Зарваницкой Божьей Матери прибыли военнослужащие и члены их семей, ветераны войны и участники боевых действий в зоне проведения АТО, ООС, военные медики, семьи погибших, представители общественных ветеранских и молодежных военно-патриотических организаций, курсанты и лицеисты военно-учебных заведений почти из всех регионов Украины в сопровождении своих военных капелланов. Об этом сообщает официальный сайт Тернопольского областного совета.

Лозунг этого паломничества - «Благодарю Бога, которому служу». В Зарваницу прибыло более 4 тысяч паломников. Совместно со священнослужителями, капелланами, с военными оркестрами они прошли от приходской церкви, где хранится чудотворная икона Зарваницкой Божьей Матери, к Марийскому духовному центру.

Шествие возглавлял главный военный епископ УГКЦ – руководитель департамента военного капелланства Патриаршей Курии УГКЦ, владыка Михаил Колтун.

На пути колонна остановилась у памятника борцам за волю Украины, к подножию которого возложили цветы владыка и глава области Виктор Овчарук.