Начался Апостольский визит Папы Римского в страны Балтии

Глава Католической Церкви прибыл в Литву, двухдневными посещениями которой начинается его паломничество по странам Балтии.

Отправившись утром, 22 сентября из римского международного аэропорта Фюмичино, пересекая в течение трехчасового перелета воздушное пространство Италии, Хорватии, Венгрии, Словакии и Польши, примерно в 11.30 по местному времени, которое совпадает с киевским, Святейший Отец Франциск приземлился в международном аэропорту Вильнюса, столицы Литвы, которая станет 37-й страной мира, посещенной за время его понтификата. Об этом сообщает Vatican News.

Литва – это первый этап 25-й Апостольской поездки Папы Бергольйо. Этой стране посвящены два дня его четырехдневного пребывания в странах Балтии, в течение которых он посетит Вильнюс и Каунас. В Вильнюс он вернется также и после визита в Латвию в понедельник, 24 сентября, поскольку местная нунциатура станет его резиденцией на время продолжения всего путешествия.

Апостольский визит совпадает с празднованием 100-летия независимости этих стран и проходит через 25 лет после посещения этих исторических земель святым Иоанном Павлом II в начале сентября 1993 года.