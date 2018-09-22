Католическое телевидение в Украине будет транслировать Апостольский визит Папы Франциска в страны Балтии

Католическое телевидение EWTN Украина будет транслировать главные события Апостольской поездки Папы Франциска в балтийских странах.

Трансляции будут проходить 22-25 сентября в кабельных сетях, на сайте телеканала и на его странице в Фейсбуке, сообщает Католический Медиа-центр.

Суббота, 22 сентября, Литва

17:30 – встреча Папы Франциска с молодежью

Воскресенье, 23 сентября, Литва

10:00 – Месса в парке Сантакос

12:00 – молитва «Ангел Господень» с Его Святейшеством

15:00 – встреча Папы Франциска со священниками, монашествующими и семинаристами в кафедральном соборе в Каунасе

Понедельник, 23 сентября, Латвия

10:40 – экуменическая молитва

16:30 – Месса в Аглоне

Вторник, 24 сентября, Эстония

16:30 – Месса в Таллинне