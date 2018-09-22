Католическое телевидение в Украине будет транслировать Апостольский визит Папы Франциска в страны Балтии
09:27, 22 сентября 2018Католицизм
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Папа Римский Франциск посетит страны Балтии / kmc.media
Католическое телевидение EWTN Украина будет транслировать главные события Апостольской поездки Папы Франциска в балтийских странах.
Трансляции будут проходить 22-25 сентября в кабельных сетях, на сайте телеканала и на его странице в Фейсбуке, сообщает Католический Медиа-центр.
Суббота, 22 сентября, Литва
17:30 – встреча Папы Франциска с молодежью
Воскресенье, 23 сентября, Литва
10:00 – Месса в парке Сантакос
12:00 – молитва «Ангел Господень» с Его Святейшеством
15:00 – встреча Папы Франциска со священниками, монашествующими и семинаристами в кафедральном соборе в Каунасе
Понедельник, 23 сентября, Латвия
10:40 – экуменическая молитва
16:30 – Месса в Аглоне
Вторник, 24 сентября, Эстония
16:30 – Месса в Таллинне
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