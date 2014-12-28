Глава УГКЦ призвал сделать все возможное, чтобы к Рождеству освободить всех пленных

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав обращается ко всем, кто насильно удерживает пленных, освободить их до Рождества Христова. При этом он высоко оценивает те шаги, которые были сделаны в эти дни.

«Если бы освобождение всех пленных произошло до Рождества, думаю, это был бы очень хороший жест и огромный праздник для многих семей.

Было бы очень символично, если бы наши военнопленные могли вернуться домой и радостно это Рождество отпраздновать, ведь это праздник, прежде всего семейный», - подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Глава Церкви просит вспомнить, что все мы являемся христианами и проявить такой акт милосердия - перед Рождеством Господним - чрезвычайно важно.

Департамент информации УГКЦ