Глава УГКЦ примет участие в визите Папы Римского в Литву

С 22 по 25 сентября Святейший Отец Франциск совершит апостольское путешествие в Литву, Латвию и Эстонию.

По приглашению архиепископа Линаса Грушаса, Президента Епископской Конференции Литвы, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав примет участие в служении Святой Мессы, которую возглавит Понтифик 23 сентября в городе Сантака (Каунас), сообщает "Католический обозреватель".

Участие Главы УГКЦ в историческом визите Святейшего Отца в Литву является проявлением благодарности Литовской католической Церкви за ее солидарность с УГКЦ во время преследований в Советском Союзе. Известно, что официальные католические епископы Литвы чувствовали свою пастырскую ответственность за верных преследуемой УГКЦ, между духовенством обеих Церквей существовали тесные контакты, некоторые подпольные священники и епископы учились в единственной тогда католической семинарии в целом Советском Союзе.

После посещения Литвы Святейший Отец продолжит свое апостольское путешествие в Латвию и и Эстонию. Визит папы в страны Балтики совпадает с юбилеем 100-летия восстановления их государственности, то есть первой декларации о независимости от России. Второй символический юбилей – 25-летие визита Папы Иоанна-Павла II, который провозгласил свой визит “путешествием в страны, которые вновь обрели свою независимость”.