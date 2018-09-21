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Глава УГКЦ примет участие в визите Папы Римского в Литву

18:19, 21 сентября 2018
Католицизм
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Глава УГКЦ примет участие в визите Папы Римского в Литву / news.ugcc.ua

По приглашению архиепископа Линаса Грушаса, Президента Епископской Конференции Литвы, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав примет участие в служении Святой Мессы, которую возглавит Понтифик 23 сентября в городе Сантака (Каунас), сообщает "Католический обозреватель".

Участие Главы УГКЦ в историческом визите Святейшего Отца в Литву является проявлением благодарности Литовской католической Церкви за ее солидарность с УГКЦ во время преследований в Советском Союзе. Известно, что официальные католические епископы Литвы чувствовали свою пастырскую ответственность за верных преследуемой УГКЦ, между духовенством обеих Церквей существовали тесные контакты, некоторые подпольные священники и епископы учились в единственной тогда католической семинарии в целом Советском Союзе.

После посещения Литвы Святейший Отец продолжит свое апостольское путешествие в Латвию и и Эстонию. Визит папы в страны Балтики совпадает с юбилеем 100-летия восстановления их государственности, то есть первой декларации о независимости от России. Второй символический юбилей – 25-летие визита Папы Иоанна-Павла II, который провозгласил свой визит “путешествием в страны, которые вновь обрели свою независимость”.

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