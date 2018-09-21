В Неаполе кровь католического святого Януария вновь стала жидкой

Кровь святого Януария стала жидкой 19 сентября в ходе проходящей в Кафедральном соборе Неаполя трижды в год церемонии, но участвовавший в традиционном ритуале кардинал неожиданно заболел.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на ANSA, кровь святого стала жидкой, но кардинал был неспособен взять в руки реликварий, так как ему стало плохо.

Разжижение крови святого Януария, как утверждают в Неаполе, происходит три раза в год: в мае, в декабре и 19 сентября, когда отмечается праздник в честь этого епископа и мученика четвертого века, который считается небесным покровителем Неаполя.

Многие неаполитанцы полагают, что, когда кровь святого остается твердой, она предвещает бедствие. Это предшествовало, например, голоду в 1559 году, вспышке холеры в 1833 году, бомбардировке союзников в 1944 году и землетрясению в 1980 году.

Согласно Католической Энциклопедии, выходящей с 1910 года, кровь св. Януария обычно сжижается в мае и сентябре, но во время декабрьской памяти священномученика кровь «как правило, остается твердой».

Однако в последние годы чудо, как утверждают, происходило во всех трех случаях, и в городе была немалая тревога после того, как кровь не сжижалась в декабре 2016 года.

В предыдущем году кровь наполовину сжижалась в присутствии Папы Римского и стала полностью жидкой только в течение следующей недели.