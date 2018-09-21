Папа Римский призвал итальянцев к «семейной святости»

Папа Римский Франциск призвал итальянские семьи «всегда следовать великому идеалу семейной святости, дабы каждый дом становился школой Евангелия семьи, школой верности и искренности, мира и прощения, школой служения и примирения, единства и солидарности».

Это заявление содержится в специальном послании понтифика участникам Итальянского паломничества семей, направленном за подписью государственного секретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина, сообщает Vatican News.

Папа призывает охватить особенной заботой «самые уязвимые семьи, которые переживают драму разлуки; самые обездоленные семьи, которые не могут найти работу или потеряли её; семьи, вынужденные эмигрировать из-за насилия или бедствий, переживающие страдания и скорбь».

В конце послания Франциск просит христиан «не забывать о молодых и пожилых супругах, об обручённых и вдовых».