Католические учреждения обязались уменьшать инвестиции в сферу ископаемого топлива

Девятнадцать католических институтов обязались уменьшать инвестирования в сферу ископаемого топлива.

Об этом сообщили в Международном католическом движении по климату, давая таким образом ответ на призывы Папы, содержащиеся в энциклике «Laudato si’», сообщает Радио Ватикана.

Прилагать на глобальном уровне усилия для уменьшения выбросов парниковых газов из-за уменьшения инвестиций в ископаемое топливо. Подпись под такой инициативой недавно поставили представители 19 католических институтов Австрии, Бангладеш, Бельгии, Индии, Ирландии, Италии, Канады, Кении, Германии, Пакистана и Фиджи, координируемые «Каритас» Индии и Ирландской Епископской Конференцией.

Международное католическое движение по климату объединяет более 650 организаций и тысячи католиков, которые стараются ответить на призыв Папы Римского защитить наш общий дом. Инициатива состоялась в контексте саммита, который проходил с 12 до 14 сентября в Калифорнии на тему преодоления последствий климатических изменений.