Во Львове на Форуме издателей Глава УГКЦ презентовал свою книгу

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав представил книгу "Диалог лечит раны" во Франковском ВУЗе в рамках 25-го Форума издателей.

На презентацию пожаловали духовенство, художники, студенты, представители местной и областной власти, а также Президент Украины Петр Порошенко, сообщает Департамент информации УГКЦ.

В издании духовный лидер греко-католиков рассказывает об особенностях польско-украинских взаимоотношений. Книга ориентирована на рядового поляка, который об Украине, в частности об украинской истории и Украинской Греко-Католической Церкви, ничего не знает.

«В польской аудитории мы увидели, что на все вопросы мы не ответили, что этот диалог нужно продолжать. Поэтому эта книга не только содержит в названии понятие диалога, не только построена в форме диалога, она еще и зовет к диалогу», - подчеркнул Предстоятель УГКЦ.