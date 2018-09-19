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Папа Римский сказал, что секс - это "великий дар от Бога"

16:00, 19 сентября 2018
Католицизм
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Папа Римский / 2000.ua

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на Associated Press.

В то же время Папа Римский призвал молодых людей беречься от порнографии и других соблазнов, которые "отделяют секс от любви".

"Секс - это дар Божий. Не табу", - сказал Папа.

Он подчеркнул, что что у него есть две цели: "выражение любви и создание новой жизни".

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