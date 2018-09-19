Папа Римский сказал, что секс - это "великий дар от Бога"

Папа Римский во время встречи с молодыми людьми во Франции заявил, что секс это "великий дар от Бога", а не табу.

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на Associated Press.

В то же время Папа Римский призвал молодых людей беречься от порнографии и других соблазнов, которые "отделяют секс от любви".

"Секс - это дар Божий. Не табу", - сказал Папа.

Он подчеркнул, что что у него есть две цели: "выражение любви и создание новой жизни".