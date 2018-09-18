В Молдове отметили 25-летие возрождения структур Католической Церкви

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин возглавил в Кишиневе торжества по случаю 25-летия восстановления канонических структур Католической Церкви в Республике Молдова.

Кардинал 15 сентября совершил торжественную мессу в соборе Божественного Провидения в столице Молдова, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на сайт Кишиневской епархии.

За богослужением кардинал Паролин огласил приветственное послание Папы Франциска по случаю юбилея церковной области в Молдове.