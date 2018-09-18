В Молдове отметили 25-летие возрождения структур Католической Церкви
15:29, 18 сентября 2018Католицизм
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25-летие возрождения структур Католической Церкви в Молдове / blagovest-info.ru
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин возглавил в Кишиневе торжества по случаю 25-летия восстановления канонических структур Католической Церкви в Республике Молдова.
Кардинал 15 сентября совершил торжественную мессу в соборе Божественного Провидения в столице Молдова, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на сайт Кишиневской епархии.
За богослужением кардинал Паролин огласил приветственное послание Папы Франциска по случаю юбилея церковной области в Молдове.
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