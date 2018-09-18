Во Львове состоится презентация последней книги Любомира Гузара «О грехах и добродетелях»

В рамках Форума издателей во Львове 23 сентября состоится презентация книги Блаженнейшего Любомира Гузара «О грехах и добродетели».

Это последняя книга духовного лидера украинцев, которую он написал в конце своего земного бытия, сообщает "Католический обозреватель".

Книга «О грехах и добродетели» вышла в свет в сентябре в харьковском издательстве «Фолио». Предисловие к книге написал руководитель крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Книга рассчитана на людей разного возраста – всех, кто интересуется вопросами морально-этического плана, проблемами человеческих отношений, психологией личности и социальной психологией.

Презентация состоится с участием составителей книги, представителей Украинской Греко-Католической Церкви и детей-художников, которые создали иллюстрации.

Мероприятие состоится в конференц-зале Культурно-художественного центра «Львовский дворец искусств (ул. Коперника, 17). Начало презентации в 15.00. Вход свободный.