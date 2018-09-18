В Литве на встречу с Папой Франциском приглашены 90 тысяч человек

На предстоящую встречу с Папой Римским Франциском в Каунасе, которая состоится в ходе визита понтифика в Литву 22-23 сентября, уже приглашены 90 тысяч человек.

Об этом 17 сентября заявила координатор визита папы в Каунасском архиепископстве Вайда Спангялявичюте-Кнейжене, сообщает «Благовест-Инфо».

В то же время, какое максимальное количество посетителей ожидается, она не уточнила.

Заместитель начальника Главного комиссариата полиции Каунасского округа Дарюс Плявга отметил, что во время визита Папы в Каунасе будут усилены наряды полиции.

«Цель - чтобы не пострадали верующие, которые будут принимать участие, чтобы защитить их от краж. Надеемся найти каждого потерявшегося ребенка. Должно преобладать хорошее настроение, и безопасность в Каунасе во время этого события будет обеспечена», - заверил он.