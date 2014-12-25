25 декабря Папа Римский обратился с традиционным Рождественским посланием Urbi et Orbi (Граду и Миру).

Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с Рождеством!

Иисус, Сын Божий, Спаситель мира, родился нам. Он родился в Вифлееме от Девы, исполнив древние пророчества. Деву зовут Марией, Её обручника – Иосифом.

Это скромные люди, исполненные надежды на доброту Бога, которые принимают Иисуса и признают Его. Точно так же Святой Дух просветил вифлеемских пастухов, поспешивших к пещере и поклонившихся Младенцу. И затем Дух повёл старцев Симеона и Анну в Иерусалимский храм, и они признали в Иисусе Мессию. «Видели очи мои спасение Твоё», – восклицает Симеон, – «которое Ты уготовал пред лицем всех народов» (Лк 2,30).

Да, братья, Иисус есть спасение для каждого человека и каждого народа!

Его, Спасителя мира, я прошу, чтобы Он призрел на наших братьев и сестёр в Ираке и в Сирии, которые слишком долго страдают от последствий идущего конфликта и, вместе с принадлежащими к другим этническим и религиозным группам, терпят жестокие гонения. Пусть Рождество принесёт надежду многочисленным эвакуированным, беженцам и эмигрантам, детям, взрослым и пожилым этого региона и всего мира; да обратится равнодушие в участие, а отвержение – в радушие, дабы те, кто подвергается сейчас испытанию, могли получить необходимую гуманитарную помощь, чтобы выжить в суровых зимних условиях, вернуться в свои страны и жить с достоинством. Пусть Господь откроет сердца к доверию и дарует Свой мир всему Ближнему Востоку, начиная со Святой Земли, благословенной Его рождением, подкрепляя усилия тех, кто делает всё, чтобы наладить диалог между израильтянами и палестинцами.

Иисус, Спаситель мира, призри на тех, кто страдает на Украине, и даруй этой возлюбленной стране преодолеть напряжение, победить ненависть и насилие и встать на новый путь братства и примирения.

Христос Спаситель, даруй мир Нигерии, где ещё проливается кровь и многих людей отрывают от их родных, держат в заложниках или убивают. Я призываю мира также на другие части африканского континента. Я думаю особенно о Ливии, о Южном Судане, о Центральноафриканской Республике и о разных регионах Демократической Республики Конго и прошу политических лидеров, действуя через диалог, преодолеть противоречия и построить прочное братское сосуществование.

Да спасёт Иисус множество детей, которые становятся жертвами насилия, работорговли, либо вынужденных стать солдатами. Пусть дарует Он утешение семьям детей, убитых в Пакистане на прошлой неделе. Да будет Он близок к страдающим от болезней, особенно к жертвам эпидемии Эболы, прежде всего в Либерии, в Сьерра-Леоне и в Гвинее. Выражая сердечную благодарность тем, кто прилагает мужественные усилия ради того, чтобы помочь больным и их семьям, я вновь настоятельно призываю обеспечить необходимую помощь и лечение.

Действительно, слишком много слёз проливается в это Рождество, вместе со слезами Иисуса Младенца.

Дорогие братья и сёстры, пусть Дух Святой просветит сегодня наши сердца, дабы мы могли признать в Иисусе Младенце, рождённом в Вифлееме Девой Марией, спасение, дарованное Богом каждому из нас, каждому человеку и всем народам земли. Пусть сила Христова, которая заключается в освобождении и служении, даст ощутить себя во многих сердцах, страдающих от войн, гонений и рабства. Пусть эта божественная сила своей кротостью смягчит сердца многих людей, погружённых в обмирщение и равнодушие. Пусть Его спасительная сила перекуёт мечи на орала, превратит разрушение – в созидание, ненависть – в любовь и нежность. Так мы сможем сказать с радостью: «Видели очи наши спасение Твоё».

Желаю всем счастливого Рождества!