Папа Римский напомнил, что распятие - не элемент декорации, а религиозный знак

По случаю воскресной встречи Папы Римского с верующими, 16 сентября, паломникам раздали 40 тысяч металлических посеребренных распятий, как подарок от Папы.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Призываю вас принять этот дар и принести домой, в комнату своих детей или дедушки или бабушки, в любое место в доме, но чтобы его было видно. Это не элемент декорации, а религиозный знак, чтобы созерцать и молиться. Глядя на распятого Иисуса, созерцаем наше спасение», - сказал Папа Римский.