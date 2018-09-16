Папа Римский в Сицилии призвал членов мафии отказаться от преступлений и насилия

Папа Римский во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии.

Он призвал их отказаться от преступлений и насилия, сообщает Vatican News.

В своей речи Папа Франциск сказал, что члены организованной преступности, многие из которых ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность, "не могут верить в Бога и быть мафиози" одновременно. Он обратился к ним, используя слова "дорогие братья и сестры".

Папа Римский прибыл в Палермо, столицу Сицилии, чтобы почтить память отца Джузеппе "Пино" Пулизи. Он был убит мафией в 1993 году после того, как вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, контролировавшей город. В 2013 году его причислили к лику блаженных мучеников.

"Мафиози не живет по-христиански, потому что своим образом жизни он идет против Бога и грешит", - сказал папа на проповеди, послушать которую в портовом районе Палермо собрались 80 тысяч человек.

"Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному богу, к Иисусу Христу, дорогие братья и сестры", - сказал понтифик.