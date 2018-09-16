На Тернопольщине отметили 20-летие музейного комплекса имени Патриарха УГКЦ Иосифа Слепого

Вчера, 15 сентября, в Заздросте на Тернопольщине прошли торжества по случаю празднования 20-летия Музейно-мемориального комплекса «Родная хата» имени Патриарха Иосифа Слепого.

Панихиду за упокой блаженного Патриарха и основателей ММК отслужил владыка Теодор (Мартынюк), епископ-помощник Тернопольско-Зборовский УГКЦ, в сослужении духовенства. Об этом сообщает "Католический обозреватель".

В этот день также состоялся круглый стол «Музейно-меморальный комплекс «Родная хата»: Патриарх-история-настоящее», модератором которого была Оксана Кобулей, член Дирекции Религиозного Общества украинцев-католиков «Святая София» США. Она зачитала приветствие к участникам празднований от Главы Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава (Шевчука).

В своем слове к собравшимся владыка Теодор подчеркнул семейную атмосферу, которая царит в Музейном комплексе: «Мы все чувствуем себя в Заздросте словно дома. Пусть этот дух родительской опеки Патриарха Иосифа всегда витает здесь, ведь это место имеет все задатки для того, чтобы быть действительно знаковым».

В тот же день в Музейном комплексе открылась выставка «Патриарх Иосиф Слепой на первых полосах газет», которую представил главный редактор «Исторической правды» Вахтанг Кипиани. В эту коллекцию входят более 3 тысяч диаспорных изданий. По его словам, выставка является «попыткой показать, как мир видел Патриарха, как мир узнавал об УГКЦ».