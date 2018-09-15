Во Львов из Италии привезли мощи святого Антония Падуанского

14 сентября, в Архикатедральный собор святого Юра привезли мощи святого Антония Падуанского.

Выставили Мощи святого во Львове впервые. Привезли святыню из итальянской Падуи, где она хранится в Базилике святого Антония, монахи-францисканцы, - сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

После Литургии в соборе святого Юра, открыли доступ к почитания. Отмечается, что с 14 до 24 сентября храм будет открыт с 7 утра до 10 вечера, а при необходимости – дольше.

Реликварий состоит из двух частей: одна в позолоченном бюсте, а другая – в серебряном футляре. Уникальность мощей в том, что язык и подбородок святого – нетленные.

Антоний Падуанский - португальский католический священник, монах-францисканец, проповедник. Родился в Лиссабоне, Португалия. Известный своими сильными проповедями и экспертными знаниями Священного Писания. Умер в Падуе, Италия. Провозглашен святым почти сразу после смерти.