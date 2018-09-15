Католическая церковь беатифицирует 19 священников, монахов и монахинь, погибших от рук экстремистов в Алжире

В Оране 8 декабря будут беатифицированы 19 священников, монахов и монахинь, которые погибли в Алжире между 1994 и 1996 годами.

Епископа Пьера Клавери, семерых траппистов из монастыря в Тиберне и еще одиннадцать монашествующих, которые погибли в Алжире от рук экстремистов, беатифицируют в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Возглавит церемонию в оранськрй базилике кардинал Анджело Беччу, префект Конгрегации по делам святых, сообщает "КМЦ".

Конференция епископов Алжира, сообщая о предстоящей беатификации, выразила радость от возможности поделиться этими хорошими новостями с миром и благодарность постулатору трапписту отцу Томе Жоржону и всем, кто совместно работал, чтобы достичь этой цели и увековечить «жизнь и труд наших 19 братьев и сестрер для малых, для больных, для мужчин, женщин и молодежи».

Отец Тома Жоржон рассказал, что эта беатификация станет итогом длительного пути распознавания – пути, который алжирские епископы, участники постулационной комиссии, руководители орденов и конгрегаций, к которым принадлежали мученики, и члены семей погибших, прошли в атмосфере большого покоя. Постулатор надеется, что эта беатификация станет для Алжира и всего мира еще одним шагом к диалогу, братства и взаимного познания.